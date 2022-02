Paternò – Polisportiva Santa Maria: non basta Maggio ai giallorossi

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il ventitreesimo turno, il quarto del girone di ritorno, del gruppo I di Serie D. La Polisportiva Santa Maria, dopo il passo falso di domenica scorsa contro la Cavese era di scena al “Falcone-Borsellino” contro il Paternò. La gara dei cilentani, diretta dal sig. Sebastian Petrov di Roma 1, termina 1-2 , con i giallorossi di Angelo Nicoletti a quota 29 punti, con due gare da recuperare.

Paternò – Polisportiva Santa Maria: la cronaca

La Polisportiva Santa Maria esce sconfitta dal “Falcone-Borsellino” per 2 a 1 contro i padroni di casa del Paternó. I cilentani, in vantaggio, subiscono poi la rimonta dei siciliani. Al 5’ pt Oviszach sulla fascia offre un pallone al centro dell’area dove Maggio di piattone fa 1-0, al 12’pt lancio di Rizzo a cercare Mascari che a tu per tu con Grieco non sbaglia e fa 1-1. Al 19’ pt lancio di Basuldo e sinistro laterale di La Piana deviato in angolo da Grieco, al 31’pt destro parato da Grieco su Cangemi. Poi al 44’pt gran sinistro a ridosso dell’area di rigore di Rizzo, palla ancora deviata da Grieco in angolo.

Nella ripresa, al 7’ st Rizzo ruba il tempo al portiere e di interno sinistro mette la palla in gol per il 2-1 del Paternò. Gara che non presenta ghiotte occasioni da rete dopo il vantaggio locale. Seconda sconfitta consecutiva per i cilentani che cercheranno il riscatto nel turno infrasettimanale contro l’Acireale.

IL TABELLINO



Paternò (4-3-3): Latella; Dama, Scoppetta, Bontempo, Mangiameli; Puglisi (38’ st Sidibe), Basualdo, Cangemi; Rizzo (44’ st Guarnera), Mascari (24’ st Foderaro), La Piana (32’ st Fichera). A disp.; Lofaro, Di Bella, Bisconti, Zappala’, Castorina, Foderano. All. Alfio Torrisi

Santa Maria Cilento (4-3-3): Grieco; Todisco (39’ st Luscietti), Romanelli (39’ st Konios), Gargiulo, Masullo; Sare (24’ st Gabionetta), Simonetti, Maio; De Mattia (24’ st Katsioulas), Maggio, Oviszach (33’ st Romano). A disp.; Stagkos, Morlando, Ventura, Della Torre. All. Angelo Nicoletti

Arbitro: Sebastian Petrovo di sezione Roma 1 (Tasciotti-Girgenti)

Marcatori: 5’ pt Maggio, 12’ pt Mascari, 7’ st Rizzo

Ammoniti: Dama, Romanelli, Scoppetta, Gabionetta. Recupero: 0’ pt, 6’ st

