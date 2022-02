Emergenza maltempo: ecco i fondi per i comuni del Cilento

La Regione Campania ha pubblicato il Decreto di approvazione dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice.

Per il Comune di Centola i fondi vanno per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada comunale “Ficocella” a seguito dell’evento franoso verificatosi nel sottostante costone roccioso e l’intervento di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale nonché dell’argine destro in area fociale del fiume Mingardo dell’Area Arco Naturale presso la frazione Palinuro. E ancora: il ripristino del muro di contenimento/recinzione dell’isola ecologica in destra idraulica del fiume Lambro. Per le opere assegnati 130 mila euro complessivamente.

70mila euro vanno a Cicerale per il ripristino della funzionalità in sicurezza della strada comunale via Guarane.

Sei i progetti per Ispani: il ripristino della funzionalità idraulica del vallone Castellaro; il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti accumulati durante i lavori di somma urgenti in località Cantiere e località Cimitero; la messa in sicurezza della strada San Donato – Spartiviali; la messa in sicurezza della rete ferroviaria, della SS18, di via Soranna e di parte dell’abitato e delle attività commerciali di Capitello nonché di via Serriere. Il contributo è di circa 920mila euro.

Per Montecorice le opere riguardano in particolare la sistemazione e la pulizia dei torrenti e la viabilità. A Roccagloriosa fondi per strade e rete fognaria. Ingenti le somme assegnate a Santa Marina per la sistemazione dei canali di bonifica e dei valloni: 800mila euro.

Sapri ottiene circa 49mila euro per la strada in località Fenosa. 250 mila euro per valloni e depuratore di Torre Orsaia. Oltre 600mila euro per viabilità e servizi lungo l’arenile a Vibonati.