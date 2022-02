Riforestazione, dissesto idrogeologico e incendi: fondi per i comuni del Cilento

Novità nell’ambito della Comunità Montana Gelbison e Cervati. Sono stati appaltati i lavori di riforestazione per 4milioni e 200mila euro, attività che si concentra nei comuni di Moio della Civitella e Cannalonga.

Per quel che concerne il dissesto idrogeologico, un finanziamento è arrivato per progetti che riguarderanno i territori di Novi Velia, Vallo della Lucania, Cannalonga e Moio della Civitella per 6 milioni di euro.

Cogliendo le opportunità del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, il principale strumento messo in campo dalla Regione Campania per favorire lo sviluppo dell’Agricoltura e dei territori rurali, sono stati approvati due decreti al comune di Ceraso per la prevenzione antincendio di un milione e 200mila euro.

“Non di minore importanza, per la sicurezza dei nostri boschi e delle colture – specifica il presidente Carmine Laurito – , al fine di segnalare i danni provocati dal fuoco è stato stanziato un ulteriore PSR sulla sala radio di Vallo della Lucania di 1.200.000 euro”.