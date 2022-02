Licata-Gelbison: ancora un successo per i vallesi che ribaltano la gara

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il ventiduesimo turno del gruppo I di Serie D, il terzo del girone di ritorno. La Gelbison era di scena in trasferta contro il Licata allo stadio “Dino Liotta”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo il successo rimediato nell’ultima uscita contro il Giarre. La gara dei cilentani, diretta da Marco Pelettii di Crema, termina 1-3 con la squadra di Gianluca Esposito che sale a quota 46 punti al primo posto della classifica.

Licata-Gelbison: il primo tempo

Partono bene i padroni di casa che si rendono pericolosi subito: al primo minuto Minacori tira davanti a D’Agostino ma Marchetti intercetta mettendo la palla in angolo. I locali premono ancora e al 6′ prendono l’incrocio dei pali su un tiro deviato da Fornito. La mole di gioco sicula viene premiata all undicesimo quando Samake sblocca la gara portando avanti i suoi. La risposta vallese giunge subito e al tredicesimo su schema da calcio d’angolo Ortolini insacca alle spalle dell’estremo difensore avversario.

La Gelbison con il passare dei minuti fatica a farsi vedere nei sedici metri avversari mentre il Licata si rende nuovamente pericoloso con Orlando che calcia centralmente chiamando in causa D’Agostino. La prima frazione si chiude così sul parziale di 1-1.

La ripresa

Il secondo tempo non offre grosse emozioni: al 6′ però a provarci dalla distanza è Minacori che calcia fuori dallo specchio cilentano. Col passare dei minuti le squadre provano a portare a casa l’intera posta in palio ma senza creare grosse occasioni. I due tecnici provano a mettere in campo forze fresche, al 32′ da segnalare l’espulsione tra i rossoblù dalla panchina di Pettriccione. La gara sembra incanalata sul pari ma Gonzalez, al 36′, mette lo zampino sulla rete del vantaggio portando la Gelbison sul momentaneo 1-2. Al 39′ arriva la risposta del Licata con l’incornata di Samake che termina alta. Nel finale i padroni di casa si rendono pericolosi su punizione ma D’Agostino para con facilità. Dopo quattro di recupero termina 1-3 con il guizzo di Gagliardi chiudere la sfida: la Gelbison vince tenendo saldamente la testa della classifica.

Il tabellino

LICATA (3-5-2): Truppo; Calaiò (75′ Mannina), Orlando, Brunetti; Giordano, Currò, Candiano, Caccetta, Cappello (75′ Souarè); Minacori (75′ Gueye), Samake. A disp.: Moschella, Rubino, Lanza, Aprile, Ficarra, Greco. All. Romano.

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Onda, Gonzalez, Uliano (73′ Oggiano), Barbetta, Conti, Fornito (65′ Ambro), Marchetti (79′ La Gamba), Ferrara, Sparacello (62′ Faella), Ortolini (59′ Gagliardi). A disp.: Petriccione, Pipolo, Chinnici, D’Angelo. All. Esposito.

ARBITRO: Peletti di Crema (Cassano-Morotti).

MARCATORI: 12′ Samake, 14′ Ortolini, 81′ Gonzalez, 95′ Gagliardi

NOTE: ammoniti Ferrara, Calaiò, Cappello, Currò, La Gamba. Espulsi: al 78′ Petriccione (dalla panchina) per proteste