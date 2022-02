Perseguitava la ex, arrestato uomo a Sapri

Non accettava la fine della relazione e così ha messo in atto una serie di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Protagonista un uomo di Sapri che ieri è finito agli arresti domiciliari. L’episodio che ha fatto scattare la misura cautelare è avvenuto all’esterno di un supermercato della cittadina saprese.

La donna è stata aggredita verbalmente e dalle parole si è rischiato di passare ai fatti. Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Sapri, ha evitato il peggio.

I militari hanno raggiunto l’appartamento dell’uomo, 50 anni, lo hanno tratto in arresto. I giudici del Tribunale di Lagonegro, all’esito di una camera di consiglio conclusasi nel tardo pomeriggio, hanno applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.