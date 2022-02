Fc Lamezia Terme- Polisportiva Santa Maria: non basta Maggio ai giallorossi

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il ventunesimo turno, il secondo del girone di ritorno, del gruppo I di Serie D. La Polisportiva Santa Maria, dopo il pari di domenica scorsa contro il Real Agro Aversa era di scena al “G.D’Ippolito” contro il Lamezia Terme. La gara dei cilentani, diretta dal sig. Francesco Zago di Conegliano, termina 2-1 con i giallorossi di Angelo Nicoletti a quota 29 punti, con due gare da recuperare.

Fc Lamezia Terme- Polisportiva Santa Maria: il primo tempo

Al 4’ tocco di De Mattia a cercare Maggio in area di rigore, ma la spizzata dell’attaccante viene deviata in angolo. Al 10’ colpo di testa di Terranova terminato alto su cross dalla destra di Miliziano. la pressione dei padroni di casa viene ricompensata al 14′, e Bollino raccoglie una palla che insacca di sinistro. Bravo ancora una volta Terranova a proporsi e a farsi trovare pronto.

La ripresa

Nella ripresa, pronti via ed è subito gol del Lamezia: al 12’st colpo di testa di Sirignano sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 15’ st punizione di Simonetti per la testa di Maggio che accorcia le distanze, al 25’ st piattone debole di Bollino in area parato dopo il traversone dal fondo di Bezzon. Al 26’st tiro dalla distanza di Bernardi terminato fuori, al 34’ st destro a giro di Oviszach terminato alto sopra la traversa. Poi al 35’ st destro dalla distanza di Corapi, ma il tiro viene parato da Grieco. Al 40’ st tiro cross di Oviszach in area, Maio in spaccata non riesce a centrare l’impatto col pallone. Nel finale di gara, i giallorossi restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Konios e non riescono ad impensierire più di tanto la retroguardia calabrese che riesce ad imporsi 2-1.

Il tabellino di Lamezia Terme-Polisportiva Santa Maria

Lamezia Terme (4-3-3): Lai; Miliziano, Sirignano, Sabatino, Tipaldi (14’ st Amenta); Maimone (43’ st Miceli), Corapi, Bezzon; Bollino (32’ st Da Dalt), Rusescu (23’ st Haberkon), Terranova (14’ st Bernardi). A disp.; Gentile, Salandria, Schimmenti, Provazza. All. Campilongo

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Todisco (27’ st Romano), Romanelli, Gargiulo, Konios; Coulibaly, Simonetti, Maio; De Mattia (49’ st Morlando), Maggio, Gabionetta (26’ st Oviszach). A disp.; Stagkos, D’Auria, Ventura, Di Pasquale, Luscietti, Della Torre. All. Nicoletti

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano (Macchi-Manzini)

Marcatori: 14’pt Bollino, 12’ st Sirignano, Maggio 15’ st

Espulsi: Konios al 44’ st. Ammoniti: Tipaldi, Todisco, Simonetti, Bernardi, Maio. Recupero: 0’ pt, 4’ st.