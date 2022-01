Lavori sulla Cilentana: possibili disagi da lunedì

CASAL VELINO. Dalla prossima settimana possibili disagi a causa di lavori sulla Cilentana. L’Anas, la società che gestisce l’importante arteria che attraversa il Cilento, ha infatti reso noto che per due giorni, dal 31 gennaio all’1 febbraio, sarà imposto il senso unico alternato nel territorio del Comune di Casal Velino.

Lavori sulla Cilentana: i dettagli

Più precisamente i lavori sulla Cilentana interesseranno il tratto dal km 125+900 al km 126+800. Verranno realizzati interventi da parte della Terna Rete Italia di sostituzione di conduttori e fune di guardia sull’elettrodotto aereo.

Le limitazioni

Pertanto sarà imposto il senso unico alternato sull’arteria stradale nella fascia oraria 07:30 – 17:00 di lunedì e martedì. In avvicinamento al cantiere vigerà il limite orario di 30 km/h. In queste ultime settimana sono stati programmati anche altri lavori sulla Cilentana, nel tratto che attraversa il Comune di Agropoli per la mesa in sicurezza del viadotto.