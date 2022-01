Strattona bambino nei pressi del centro di Agropoli: identificato

AGROPOLI. E’ stato individuato l’uomo che nel weekend ha strattonato un bambino a pochi passi dal centro di Agropoli, trascinandolo per circa un metro mentre pronunciava frasi sconnesse (leggi qui). Si tratta di un uomo della zona, 50 anni e con problemi psichici che è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Starà ai magistrati stabilire quali azioni intraprendere.

Come detto il suo non è stato un tentativo di rapimento, ma il gesto di uno squilibrato. L’uomo già in mattinata era stato visto in giro per la città pronunciare frasi sconnesse.

Quando è avvenuto il fatto si sarebbe avvicinato al piccolo con la scusa di “volerlo benedire”, strappandolo al papà e alla mamma che si trovavano con lui. Sono stati attimi di grande paura che hanno fatto pensare addirittura ad un rapimento e al gesto di un pedofilo.

Il papà ha tentato anche di inseguirlo dopo il fatto, ma il 50enne si è dileguato nelle traverse di via Alcide De Gasperi. Fondamentali per i carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello, sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.