Giovani laureati a supporto del Tribunale di Vallo

VALLO DELLA LUCANIA. Buone notizie per il Tribunale di Valo della Lucania: in arrivo giovani laureati per provare a velocizzare l’attività giudiziaria. Complessivamente nel distretto della Corte d’Appello di Salerno arriveranno 218 giovani, 21 dei quali destinati appunto al tribunale vallese.

Giovani laureati al Tribunale di Vallo della Lucania

La distribuzione, come emerge nella relazione della presidente della Corte di Appello Iside Russo, si basa sui dati relativi agli arretrati e alle pendenze. Nel caso del tribunale cilentano le criticità riguardano principalmente il settore civile.

Pertanto, dei giovani addetti UPP (Ufficio per il processo) destinati al palazzo di giustizia, 14 saranno in questo settore e gli altri 7 in quello penale.

«Questi giovani laureati dovranno imparare in tempi brevi un mestiere sia per supportare il giudice che per raccontarsi all’interno delle cancellerie», ha detto la presidente Iside Russo.

Gli altri giovani laureati andranno al Tribunale di Salerno (106), a Nocera Inferiore (50) e 41 presso la Corte d’Appello.