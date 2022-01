Serie D girone I: tutto pronto per il derby tra Santa Maria e Gelbison

Torna in campo nel pomeriggio di domenica il girone I di Serie D, con il programma valido per la diciannovesima giornata di campionato, l’ultima del girone d’andata. Il raggruppamento vede inserite ben venti formazioni: dieci siciliane, cinque calabresi e cinque campane. Tra queste le uniche due cilentane di quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria. I rossoblù di Gianluca Esposito saranno di scena in trasferta al “Carrano” proprio contro i giallorossi di Angelo Nicoletti per il derby cilentano. Questo il programma delle gara in programma domenica.

Serie D girone I: il programma della diciannovesima giornata e le designazioni arbitrali

CITTA DI ACIREALE -CAVESE 1919 (Julio Milan Silvera di Valdarno)

CITTANOVA CALCIO -PATERNO (Luca Tagliente di Brindisi)

GIARRE -LICATA (Alberto Poli di Verona)

POL. SANTA MARIA -GELBISON (Antonio Monesi di Crotone)

SANCATALDESE – PORTICI (Giovanni Tricarico di Verona)

RENDE- FOOTBALL C. LAMEZIA TERME (Domenico Castellone di Napoli)

TROINA -SAN LUCA (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno)

CASTROVILLARI CALCIO – BIANCAVILLA 1990 (Davide Albano di Venezia)

Trapani- Real Aversa (RINVIATA)

Biglietti in vendita per il derby

La Polisportiva Santa Maria ha messo in vendita i biglietti in vista della gara con la Gelbison: non saranno concessi invece accrediti di cortesia. Per assistere al derby è obbligatorio essere in possesso del super green pass ed indossare obbligatoriamente una mascherina di protezione del tipo ffp2. In casa vallese a poche ore dall’avvio della prevendita sono stati subito acquistati i 40 biglietti riservati per i tifosi rossoblù.

La classifica del girone I di Serie D dopo diciotto turni di campionato

Gelbison*36; Acireale 34; Lamezia Terme 33; Cavese 32; Paternò 30; Licata, Cittanova 27; Santa Maria***26; Trapani*, Sant’Agata 23; Sancataldese 20; Portici*, Real Aversa 19; Rende*, San Luca**, Castrovillari 17; Giarre*, Troina 8; Biancavilla**7. *Una partita in meno **Due partite in meno ***Tre partite in meno. Fc Messina ritirato dal campionato.

.