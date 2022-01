Agropoli: 66 anni fa, la posa della “prima pietra” della scuola Gino Landolfi

Ricorre oggi l’anniversario della posa della “prima pietra” della Scuola Elementare Gino Landolfi di Agropoli. Il 21 gennaio 1956, infatti, iniziavano i lavori per i locali che accolgono i bambini della scuola primaria.

Testimonianza del Professore Vincenzo Urti, allora Sindaco di Agropoli: “Da tutti i balconi di corso Garibaldi, piazza V. Veneto e Via Piave, sventolavano bandiere, mentre venivano diffusi a mezzo di altoparlanti inni patriottici”.

Alle 10.30, si tenne la cerimonia per la posa della “prima pietra” del nuovo edificio che avrebbe ospitato la Scuola Elementare di Agropoli.

Oltre all’Onorevole Maria De Unterrichter Jervolino, Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione, con delega per le scuole elementari, materne, per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche, presenziarono la cerimonia il Prefetto di Salerno, Mondio; il Provveditore agli Studi, De Joanna; il Soprintendente alle Antichità di Salerno, Sestrieri; numerose autorità civili, militari ed ecclesiastiche.

Il Sindaco di Agropoli, Vincenzo Urti, fece gli onori di casa. Mentre Mons. Carmelo Merola benedì la prima pietra, che racchiudeva una pergamena contenente un messaggio augurale.

La madrina della cerimonia fu la Maestra Tisbe Abbondati Benincasa, che per quarant’anni aveva insegnato nella Scuola Elementare di Agropoli. L’edificio scolastico sarà inaugurato in occasione dell’apertura dell’anno scolastico 1959/60.