Polisportiva Santa Maria: annunciato l’arrivo di Francesco Di Pasquale

Novità in arrivo in casa Polisportiva Santa Maria. Nella giornata odierna è stato annunciato un nuovo innesto di mercato ovvero Francesco Di Pasquale; il difensore classe 2003 sarà quindi a disposizione di mister Angelo Nicoletti per il proseguimento del campionato dei cilentani inseriti nel gruppo I di Serie D.

Polisportiva Santa Maria: Francesco Di Pasquale vestirà la maglia giallorossa

La Polisportiva Santa Maria si è assicurata le prestazioni sportive di Francesco Di Pasquale, difensore, classe 2003. Il giovane atleta, cresciuti nelle giovanili della Juve Stabia, ha giocato durante la prima parte di stagione con il Brindisi, nel girone H di serie D. Di Pasquale è già a disposizione di mister Nicoletti in vista della ripresa del campionato.

Il recupero con il San Luca rinviato a data da destinarsi il recupero

Si comunica che la partita Polisportiva Santa Maria – San Luca, valida quale recupero della 17esima giornata e in programma domenica 16 gennaio alle 14.30 presso lo stadio “Carrano”, è stata rinviata a data destinarsi per la presenza di positività al Covid-19 nel gruppo “Prima Squadra”. In ottemperanza ai protocolli Covid-19, il club cilentano ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara. Si comunica, inoltre, ai possessori del biglietto della gara che sarà valido, previa esibizione, in occasione del recupero.