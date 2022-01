Polisportiva Santa Maria: slitta la gara con il San Luca

Slitta la ripresa del campionato anche per la Polisportiva Santa Maria: la squadra giallorossa, allenata da Angelo Nicoletti, non scenderà in campo infatti contro il San Luca. Questa la nota diffusa dallo stesso sodalizio cilentano, inserito nel girone I di Serie D, nelle ore scorse.

Polisportiva Santa Maria: il comunicato del club cilentano sul rinvio con il San Luca

Si comunica che la partita Polisportiva Santa Maria – San Luca, valida quale recupero della 17esima giornata e in programma domenica 16 gennaio alle 14.30 presso lo stadio “Carrano”, è stata rinviata a data destinarsi per la presenza di positività al Covid-19 nel gruppo “Prima Squadra”. In ottemperanza ai protocolli Covid-19, il club cilentano ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara. Si comunica, inoltre, ai possessori del biglietto della gara che sarà valido, previa esibizione, in occasione del recupero.

In casa Gelbison ufficiale l’arrivo di Piero Iacovazzo

L’Asd Gelbison dà il benvenuto a Piero Iacovazzo. Il fisioterapista cilentano è entrato a far parte dello staff tecnico guidato da Mister Esposito. Esperto in riabilitazione ortopedica conservativa e post-chirurgica, Iacovazzo sta prendendo già parte alle sedute di allenamento, pronto a mettere a disposizione tutta la propria professionalità. Da parte del Presidente Maurizio Puglisi e di tutta la Società un caloroso ben arrivato !