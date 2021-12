Serie D girone I: slitta la gara della Polisportiva, innesto per la Gelbison

Torna in campo nel pomeriggio di domani il girone I di Serie D, con il programma valido per la diciottesima giornata di campionato. Il raggruppamento vede inserite ben venti formazioni: dieci siciliane, cinque calabresi e cinque campane. Tra queste le uniche due cilentane di quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria.

Serie D girone I: rinviata la gara tra Polisportiva Santa Maria e Portici

Si comunica che la partita Portici – Polisportiva Santa Maria , valida per la 18esima giornata e in programma mercoledì 22 dicembre alle 14.30 presso lo stadio “San Ciro” di Portici, è stata rinviata a data destinarsi perché, a seguito di ulteriori controlli, sono emerse ulteriori positività al Covid-19 nel gruppo “Prima Squadra”. In ottemperanza ai protocolli Covid-19, il club cilentano ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara.

Il 5 gennaio si gioca Rende- Gelbison

Sarà recuperata il 5 gennaio la gara Rende-Gelbison, valevole per la 15a giornata di Campionato Serie D Girone I, inizialmente prevista da calendario l’8 dicembre e poi rinviata. La partita avrà inizio alle 14.30 allo stadio Marco Lorenzon di Rende

Per i rossoblù novità Alessio Faella

Nuovo acquisto di qualità: ha firmato l’attaccante Alessio Faella. Gelbison scatenata sul fronte acquisti. La Societá rossoblù, con il Presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, che negli ultimi giorni ha annunciato non poche novità di spessore, ha chiuso positivamente un’altra importante trattativa. A disposizione di mister Gianluca Esposito, arriva Alessio Faella. L’attaccante di 24 anni proviene dal Città di S’Agata dove ha iniziato la stagione. Originario di Napoli, Faella presenta un bel curriculum. Dopo aver disputato il campionato Primavera con la Salernitana, in Serie D ha indossato le maglie di Chieti, Potenza, Roccella, Afragolese, Nola e Aversa. Inoltre ha militato nell’Afro Napoli United in Eccellenza e con il Pontedera in Serie C.