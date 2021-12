Serie D girone I: turno infrasettimanale alle porte

Torna in campo nel pomeriggio di mercoledi il girone I di Serie D, con il programma valido per la diciottesima giornata di campionato. Il raggruppamento vede inserite ben venti formazioni: dieci siciliane, cinque calabresi e cinque campane. Tra queste le uniche due cilentane di quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria.

Serie D girone I: il programma della diciottesima giornata

Gelbison-Troina

Portici-Santa Maria

Cavese-Cittanova

Sant’Agata-Acireale

Licata-Castrovillari

Lamezia Terme-Sancataldese

Paternò-Trapani

Real Aversa-Rende

San Luca-Giarre

riposa: Biancavilla

La classifica

Acireale 33; Lamezia Terme, Gelbison**30; Cavese, Paternò 29; Cittanova 27; Santa Maria**26; Licata 24; Sant’Agata, Trapani 22; Sancataldese 20; Real Aversa, Portici 19; Castrovillari 17; Rende**, San Luca**14; Troina*10; Giarre*8; Biancavilla**6. *Una partita in meno ** Due partite in meno

Gelbison: presentato Giuseppe Fornito

Il centrocampo della Gelbison si arricchisce di un rinforzo di assoluto valore. Arriva Giuseppe Fornito, centrocampista con grande esperienza nel calcio professionistico. Giuseppe Fornito, classe 1994, vestirà la maglia rossoblù: oggi la stretta di mano e la firma del contratto con il Presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio. L’atleta arriva dal Giugliano, dove ha iniziato la stagione, ed entra nella rosa di Mister Esposito con un curriculum di tutto rispetto. Fornito cresce nel settore giovanile del Napoli, prima di passare nel 2013/2014 al Pescara dove disputa due partite in stagione: una in Serie B e una in Coppa Italia.

La stagione successiva il calciatore si trasferisce alla Nuova Cosenza, totalizzando 34 presenze e diventando uno dei protagonisti della salvezza dei calabresi nel Girone C di Lega Pro. Nell’annata 2015/2016 passa al Messina collezionando 31 presenze e 2 reti nel settimo posto dei siciliani nel Girone C di Lega Pro. Nei due anni successivi é protagonista ancora in Sicilia, sempre in Serie C, con le maglie di Catania e Trapani, totalizzando 44 presenze totali e 4 reti. Nella stagione 2018/2019 é tra i protagonisti della rimonta della Paganese nel Girone C di Serie C. Sempre nei professionisti, ha indossato le maglie di Catania e Rende. Nella scorsa stagione, infine, l’esperienza al Savoia.

Polisportiva Santa Maria: attesa dopo il rinvio con il San Luca

Attesa per la partita con il Portici della Polisportiva Santa Maria che aveva visto rinviato l’ultimo match contro il San Luca. Durante i controlli di routine erano emerse, infatti, delle positività al Covid-19 nel gruppo “Prima Squadra” che avevano fatto slittare la partita contro i calabresi.