Stefano Colantuono: “Felici di aver regalato la prima gioia alla nuova proprietà”

Al “Bentegodi” la Salernitana di Stefano Colantuono apre il 2022 superando il Verona e torna al successo in campionato.

Il 4′ primo tentativo è dei granata con una girata di Gondo bloccata da Pandur. Al 5′ ci provano gli scaligeri: cross di Depaoli e colpo di testa di Simeone deviato in angolo. Al 28′ calcio di rigore per la Salernitana per fallo di Gunter su Gondo: dal dischetto va Djuric che calcia forte sotto la traversa e realizza lo 0-1. Ancora i granata pericolosi al 38′: cross di Jaroszynski e colpo di testa di Gondo, miracolo di Pandur che respinge in angolo. Il primo tempo si chiude con la Salernitana avanti nel punteggio. Al 15′ della ripresa occasione per i granata: grande assist di Gondo per Zortea che calcia di poco alto sopra la traversa.

Un minuto dopo padroni di casa pericolosi con una conclusione di Barak da buona posizione che termina alta. Al 18′ arriva il pareggio del Verona con un diagonale vincente di Lazovic. Al 25′ della ripresa nuovo vantaggio della Salernitana: con una punizione magnifica di Kastanos. Scaligeri pericolosi al 34′ con un colpo di tacco di Kalinic che termina di poco a lato. Al 41′ grande occasione per il Verona con Barak che calcia a botta sicura, si immola Gagliolo e salva il risultato. Dopo sette minuti di recupero l’arbitro fischia la fine e la Salernitana si impone 1-2 conquistando la terza vittoria stagionale.

Le parole di Stefano Colantuono nel post gara di Verona-Salernitana

“Faccio i complimenti ai ragazzi perché venire a vincere su un campo così difficile, facendo una partita di grande sacrificio, non era assolutamente semplice. Abbiamo saputo stringere i denti e devo dire che con questo spirito possiamo sicuramente giocarcela con le squadre che fanno il nostro tipo di campionato. Fa piacere aver regalato la prima gioia a quella che sarà la nuova proprietà e da questo punto di vista non vediamo l’ora di avere un punto di riferimento. Noi ci atteniamo sempre alle regole e se il nuovo regolamento impone di giocare anche con svariate defezioni dovute al Covid ci adeguiamo. Oggi siamo stati costretti a convocare diversi ragazzi della Primavera e speriamo che da qui in avanti sia il Covid che gli infortuni ci diano finalmente un po’ di tregua”.

Il tabellino della gara

Hellas Verona – Salernitana 1 – 2

Reti: 29′ pt rig. Djuric (S), 18′ st Lazovic (HV), 25′ st Kastanos (S).

Hellas Verona: Pandur, Casale (40′ st Tameze), Gunter, Ceccherini, Depaoli (14′ st Barak), Veloso, Ilic, Lazovic, Lasagna, Caprari, Simeone (14′ st Kalinic). All. Tudor. A disposizione: Chiesa, Kivila, Pierobon, Ruegg, Florio.

Salernitana: Belec, Coulibaly M. (31′ st Capezzi), Jaroszynski, Veseli (40′ st Kechrida), Djuric, Di Tacchio, Gondo (31′ st Bonazzoli), Kastanos, Zortea (26′ st Delli Carri), Gyomber, Gagliolo. All. Colantuono. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Schiavone, Cannavale, Motoc, Russo, Perrone.

Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila. (Filippo Meli – Giuseppe Marco).

Ammoniti: Gunter (HV), Kastanos, Gyomber, Di Tacchio (S).

Espulsioni: Ilic (HV). Angoli: 17 – 4. Recupero: 1′ pt, 7′ st.