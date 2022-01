Serie D: si torna in campo, Gelbison e Polisportiva Santa Maria scaldano i motori

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato nella giornata odierna il calendario dei recuperi del Campionato Serie D in programma il 12, 16, 18 e 19 gennaio. Si avvicina il ritorno in campo nel girone I dunque di Polisportiva Santa Maria e Gelbison.

Serie D: Gelbison, il 19 il recupero con il Rende

L’Asd Gelbison comunica che il Dipartimento Interregionale ha programmata il recupero della gara Rende Gelbison. La partita, valida per la quindicesima giornata del Campionato di Serie D Girone I, si terrà il 19 gennaio allo Stadio Lorenzon con inizio alle ore 14.30. La gara inizialmente prevista l’8 dicembre, era stata riprogrammata per il 5 gennaio ma nuovamente rinviata per alcuni casi covid.

Polisportiva Santa Maria attesa il 16 dal match con il San Luca

La Polisportiva Santa Maria, dopo oltre un mese di stop forzato tra casi covid, festività natalizie e sospensione del campionato, torna in campo domenica 16 gennaio per recuperare la sfida valevole per la 17esima giornata contro il San Luca. Si giocherà allo stadio “Antonio Carrano” con calcio d’inizio fissato per le 14.30.

Slitta invece l’Eccellenza

La LND Campania invece ha reso noto lo slittamento delle gare del campionato di Eccellenza, con ripresa il 23 gennaio 2022 dal secondo turno di ritorno (gare in precedenza programmate per l’8 / 9 gennaio 2022). Slittano anche i Campionati di Settore Giovanile Regionali e Provinciali (Under 18, Under 17 e Under 15) e relativi Tornei (Under 16 e Under 14), con ripresa il 6 febbraio 2022.