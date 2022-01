Vallo della Lucania: una nuova speranza per le Fiere di Vallo

VALLO DELLA LUCANIA. «Mediterranean Biodiversity Innovation Open System, il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle Fiere di Vallo, ha superato la prima fase di selezione nell’ambito della procedura negoziata promossa dall’Agenzia per la Coesione Territoriale». Ad annunciarlo il consigliere comunale Antonio Bruno.

Il partenariato promosso dal Comune di Vallo della Lucania insieme al Centro di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata dell’Università degli Studi di Salerno é tra i candidati ad ottenere il finanziamento richiesto.

«Ora inizia una fase nuova, abbiamo concorrenti di livello internazionale e dobbiamo fare il salto di qualità – spiega Bruno – Per questo motivo nelle prossime settimane – emergenza Covid permettendo – metteremo in campo un’iniziativa per coinvolgere la cittadinanza interessata al progetto e per ampliare il partenariato».

«MedBIOS è un progetto che può dare una prospettiva concreta di sviluppo all’intero comprensorio del Gelbison e abbiamo il dovere di cogliere questa sfida», conclude.