In casa Virtus Cilento, squadra inserita nel girone C di Eccellenza, sono ben sei i volti nuovi giunti dal mercato e annunciati nelle ore finali del 2021. Per il tecnico Domenico Castiello due calciatori per reparto che andranno cosi a rinforzare la rosa che ha giocato le sue gare interne tra Casal Velino ed Ascea. Questi gli annunci riguardanti i nuovi innesti riguardante il parco giocatori e l’area comunicazione.

Virtus Cilento: sei nuovi innesti per mister Domenico Castiello

Per il nuovo anno la Virtus Cilento si regala ulteriori rinforzi:. I difensori Richard Friedenlieb e Thierry Kiesse Mukuta’, i centrocampisti Thomas Ceyas Ocampo e Nyami Ilves, l’ esterno Diakite Diakaryao. I giocatori sono di categoria e di provata esperienza con trascorsi anche in importanti settori professionistici. Tutti sono già a disposizione di Mister Castiello da qualche settimana e ben inseriti nel nostro contesto. A loro si e’ aggiunto negli ultimi minuti del “calciomercato” l’esperto attaccante vallese Emanuel Maiese che dopo la parentesi Agropoli torna a vestire i colori virtussini.

Claudia D’Angelo nuova responsabile della comunicazione virtussina

Nei giorni scorsi la Virtus Cilento ha comunicato di aver nominato come responsabile della comunicazione Claudia D’Angelo. A lei lo stesso club ha rivolto un grosso in bocca al lupo per questa seconda parte di stagione.