Serie D ed Eccellenza: le ultime novità di mercato delle cilentane

Dopo qualche giorno di pausa sono si apprestano a tornare in campo le squadre di Serie D ed Eccellenza in campo tra il 5 ed il 9 gennaio. Queste le ultime di mercato e non solo sulle cilentane impegnate nelle due categorie dilettantistiche.

Serie D ed Eccellenza: due uscite in casa Polisportiva Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria ha ripreso lunedi pomeriggio gli allenamenti allo stadio “Antonio Carrano” in vista della ripresa del campionato. I calciatori di mister Angelo Nicoletti hanno effettuato prima un lavoro atletico, poi lavorato con la palla e, infine, una partitella. Tra i giallorossi due le uscite annunciate nella giornata odierna ovvero Vasilios Emmanouil e di Gabriel Leite Borges entrambi approdati in estate nel Cilento. Il centrale di centrocampo greco classe ’93 abbraccerà la causa del Giugliano in Serie D mentre il trequartista brasiliano classe ’95 passa all‘Ambrosiana, team del girone C di quarta serie.

Gelbison: un giovane alla Calpazio uno al Buccino

Da lunedi al lavoro anceh la Gelbison. Nel pomeriggio di oggi la squadra allenata da Gianluca Esposito ha reso diffuso di aver ceduto, a titolo temporaneo alla Calpazio, il calciatore Massimino Mainenti. Sempre con la formula del prestito è stato ceduto al Buccino, il calciatore Jury Bove. Entrambi i calciatori troveranno spazio cosi in Eccellenza.

Us AgropolI: ai saluti Salvatore Roghi

Uscita di mercato anche in casa Us Agropoli, undici biancazzurro allenato da Giuseppe Cianfrone ai vertici del girone C di Eccellenza. I delfini hanno reso noto, infatti, di aver trasferito nelle ore scorse al Real Forio il calciatore offensivo Salvatore Roghi.

Virtus Cilento: Claudia D’Angelo nuova responsabile delal comunicazione

Nei giorni passati novità anche per la Virtus Cilento. Il team allenato da Domenico Castiello ha comunica di aver nominato responsabile della comunicazione Claudia D’Angelo. A lei un grosso in bocca al lupo per questa seconda parte di stagione.