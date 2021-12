Chiusura all’una per i locali come bar, vinerie e birrerie. Per ristoranti e similari chiusura alle 2.30 ma dopo l’una stop alla somministrazione di bevande alcoliche.

È quanto prevede una ordinanza firmata dal sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone. Vietate anche le attività di intrattenimento.

Nel centro cilentano nelle scorse 24 ore c’è stato un preoccupante aumento di contagi.