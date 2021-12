Gelbison-Troina: vallesi super, i rossoblù tornano al successo

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il diciottesimo turno del girone I di Serie D. La Gelbison era di scena in casa contro il Troina allo stadio “Morra”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo la sconfitta rimediata nell’ultima uscita contro la Sancataldese. La gara dei cilentani, diretta da Giovanni Agostoni di Milano, termina 5-1 con la squadra di Gianluca Esposito che sale a quota 33 punti al secondo posto della classifica.

Gelbison-Troina: il primo tempo

Parte subito bene la Gelbison che al sesto si rende pericolosa con Chinnici. Al dodicesimo però a sbloccare la sfida è Gagliardi che ritrova così la via del gol, la stessa punta, poco dopo, sfiora la doppietta personale mancando di poco il raddoppio. Il 2-0 giunge però al 15′ quando Gonzalez sugli sviluppi di un angolo insacca di testa. I siciliani però non si scompongono e al 26’ accorciano le distanze con una marcatura pregevole di Ficarrotta. Il Troina continua a premere ma Ortolini, al debutto in rossoblù, al 35′ non va lontano dalla prima gioia con la nuova casacca. Al 41′ poi il 3-1 che chiude una prima frazione vibrante porta la firma su punizione di Gagliardi, con palla che passa sopra la barriera prima di gonfiare la rete.

La ripresa

Nella seconda frazione al sesto Gagliardi ci riprova su punizione ma la palla esce alta sopra la trasversale. La Gelbison continua a premere e al 23′ cala il poker con Sparacello che dalla distanza disegna una traiettoria velenosa per l’estremo difensore ospite. Dopo meno di due minuti prima marcatura anche per Faella che con uno scavetto porta il parziale sul 5-1. Al 33′ Ambro spreca anche l’occasione per la sesta segnatura, nel finale succede poco: la Gelbison torna al successo finendo con il sorriso un 2021 assolutamente positivo.

Il tabellino

GELBISON (4-3-3): D’Agostino; Gonzalez; Gagliardi (67′ Pipolo); Barbetta; Conti (73′ Fornito); Chinnici; Marchetti; Fois (63′ Onda); Ambro; Oggiano (58′ Faella); Ortolini (58′ Sparacello). A disp.: Gesualdi; Cardore; D’Angelo; Ferrara. All. Esposito

TROINA (4-5-1): Faccioli; Padovani; Lo Cascio; Berti; Falla; Longo (67′ Cardella); Corcione; Pace; Manfrè (77′ Cristaldi); Ficarrotta (74′ Boufous); Fratantonio (74′ Manara). A disp.: D’Andrea; Romano; L’Episcopo. All. Rasetto.

ARBITRO: Agostoni di Milano (Bernasso-Antonicelli).

MARCATORI: 11′, 41′ Gagliardi, 16′ Gonzalez, 24′ Ficarrotta, 68′ Sparacello, 70′ Faella.

NOTE: Ammoniti: Corcione, Ficarrotta, Barbetta, Berti. Recupero: 0′ pt, 5′ st