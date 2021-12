Montano Antilia, ordinanza del sindaco: mascherine al chiuso e all’aperto

MONTANO ANTILIA. Da oggi e fino al 31 gennaio obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione, le famigerate mascherine, al chiuso e all’aperto. Lo prevede un’ordinanza del sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, che replica il provvedimento già emesso a livello regionale dal governatore Vincenzo De Luca con alcune precisazioni.

Nello specifico il primo cittadino ha previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’esterno in luoghi non isolati come centri urbani, piazze, mercati, fiere, eventi, ed altre situazioni dove si possano determinare assembramenti.

Il provvedimento è conseguente all’aggravarsi della situazione epidemica. Ma non solo: il primo cittadino teme che la situazione possa aggravarsi in paese per il rientro di numerosi fuori sede che per Natale tornano nella loro terra natia. Di qui il provvedimento che estende l’uso delle mascherine.