Udinese-Salernitana: a rischio la gara di domani

Udinese – Salernitana, in programma nel turno infrasettimanale domani alle ore 18:30, con direzione di gara affidata a Giacomo Camplone di Pescara, è a forte rischio. Il match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, infatti, non ha visto partire la squadra campana alla volta del capoluogo friulano causa di una positività riscontrata nel gruppo squadra dei granata. Aggiornamenti, sullo svolgimento della partita dell’ultimo turno del girone d’andata, sono previsti per domani mattina.

Udinese-Salernitana: il comunicato dei granata

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato. A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari. Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

La nota dell’Asl

Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l’Asl ha disposto i controlli opportuni, dai quali é emersa la positivitá di altri due componenti dello staff (non giocatori), di cui uno sintomatico. Pertanto, si é deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso. Allo stato la trasferta é sospesa. L’esito dei tamponi sarà noto in serata. Seguiranno aggiornamenti.

Ieri out in sei all’allenamento

E’ ripresa ieri mattina presso il C.S. “Mary Rosy” la preparazione della Salernitana. I granata impegnati nella gara di venerdì hanno svolto un lavoro in palestra mentre il resto del gruppo ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni tattiche. L’allenamento si è concluso con partitelle finali. Capezzi, M. Coulibaly, Ruggeri, Vergani e Veseli hanno svolto un lavoro atletico specifico. Strandberg si è sottoposto a seduta fisioterapica.