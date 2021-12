A Capaccio un Natale in Solidarietà grazie al Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum presenta la terza Edizione di “Natale in Solidarietà”, il progetto che mette al centro la diffusione della cultura del dono e la sensibilizzazione al riuso degli oggetti usati.

Il successo delle prime edizioni, avvenute nel 2018 e nel 2019 ha permesso al Forum dei Giovani di portare avanti questa importante iniziativa e recepire il grande senso di solidarietà e propensione al dono della comunità di Capaccio Paestum. Natale in Solidarietà è una grande iniziativa di raccolta di giocattoli usati su tutto il territorio di Capaccio Paestum. Questi giocattoli saranno donati ai bimbi meno fortunati del comune attraverso associazioni e parrocchie.



Il Forum dei Giovani ha già contattato le scuole elementari del comune predisponendo dei “punti raccolta” in cui i bimbi doneranno i loro giocattoli usati in buone condizioni.

Il giorno mercoledì 22 Dicembre i ragazzi del Forum recupereranno i giocattoli e prepareranno i pacchi da donare.



Tutti possono donare contattando il numero 3382349529 (Nicola).