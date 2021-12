Variante Omicron, Castelnuovo chiude le scuole

“Per frenare la diffusione dei contagi della variante Omicron del COVID-19, abbiamo deciso la chiusura anticipata di tre giorni, da domani, delle nostre Scuole, cioè della Scuola Primavera, delle due Scuole Materne, delle due Scuole Primarie e della Scuola Media”. Così Eros Lamaida, sindaco di Castelnuovo Cilento.

Anche gli esperti mostrano preoccupazione. “Gennaio sarà un mese particolarmente problematico. Nelle scuole la variante Omicron trova una prateria sconfinata”. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid, prevede un inizio di 2022 complesso in Italia per la diffusione del nuovo mutante.

Le regole attuali non prevedono la chiusura delle scuole ma dal 23 dicembre le cose potrebbero cambiare. È infatti convocato un vertice per valutare una nuova stretta.