Covid, anche Celle e Ceraso chiudono le scuole

“Ho firmato da qualche minuto l’ordinanza di proroga della chiusura di tutte le scuole di Celle e Poderia. Nonostante in generale sono contrario a sospendere le lezioni nelle scuole ho dovuto condividere le preoccupazioni dei genitori e degli insegnanti. Però vorrei che i genitori, gli insegnati e tutti noi tenessimo un comportamento responsabile e di grande attenzione. In questi giorni di chiusura delle scuole non è stato così”. A dirlo il sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta.

Poi in invito: “ripeto di usare la mascherina, la distanza e soprattutto chi non è vaccinato faccia un regalo di Natale a se stesso, ai suoi parenti e a tutta la nostra Comunità andando immediatamente a vaccinarsi”.

Celle non è l’unico comune che ha preso questa decisione, medesimo provvedimento anche a Ceraso e Castelnuovo Cilento.