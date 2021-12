Gelbison: si torna in campo, negativi tutti i tamponi

Dopo alcune gare saltate causa Covid sono pronte a tornare in campo nel girone I di Serie D Gelbison e Polisportiva Santa Maria. I rossoblù di Esposito saranno di scena dopo gli slittamenti delle sfide con Rende e Trapani mentre i giallorossi di Nicoletti dopo quella con il Biancavilla. Trasferta con la Sancataldese per la Gelbison e sfida interna con il San Luca per la Polisportiva.

Gelbison: negativi tutti i tamponi del gruppo squadra.



Si comunica che all’esito dei tamponi di controllo tutto il gruppo squadra è risultato negativo. Negativizzati anche i tamponi dei due calciatori risultati positivi. Gli stessi, asintomatici, godono di ottima salute. Si ringrazia di cuore il Dipartimento di Prevenzione del Distretto Sanitario 70 nella persona del Dr. Giuseppe Scarano per l’assistenza sanitaria e la consueta alta professionalità dimostrata e il Sindaco di Moio della Civitella Enrico Gnarra per la vicinanza e la collaborazione in questo difficile momento per la nostra Società.

Le parole del Presidente Maurizio Puglisi: “Più forti di prima”



Trattandosi di Salute un devoto ringraziamento al nostro Patrono San Pantaleone per la Sua protezione e per l’accoglimento delle nostre preghiere. Infine è doveroso testimoniare alla Comunità tutta l’importanza della Vaccinazione. Tutto il nostro gruppo è vaccinato con doppia dose e già è in corso l’effettuazione del terzo richiamo. Da sempre la nostra Società è attenta e scrupolosa su l’osservanza e l’attuazione di tutte le procedure anti Covid, il tutto grazie al lavoro certosino e professionale del Medico Sociale Dr. Carmine Oricchio e del Responsabile Covid Inf.Prof. Arcangelo Paolino. Poca contagiosità riscontrata e risoluzione senza alcuna conseguenza delle positività hanno dimostrato l’alta efficacia del Vaccino, pertanto per il bene comune. Vaccinatevi! Siamo ritornati più forti e determinati di prima. Forza Cilento, Forza Gelbison un sogno da realizzare ci aspetta.

Polisportiva Santa Maria: Citro e Vitale convocati con la Rappresentativa Lnd Under 18

Convocazione con la Rappresentativa Nazionale LND Under 18 per Pietro Citro e Mattia Vitale. I due centrocampisti, rispettivamente classe 2003 e classe 2004, sono stati selezionati dall’allenatore Giuliano Giannichedda, per il raduno territoriale dell’Area Sud in programma mercoledì 15 dicembre a Catanzaro, presso il Centro Tecnico Federale.