Serie D girone I: forfait per la Gelbison, a rischio anche la Polisportiva Santa Maria

Torna in campo nel pomeriggio di domenica il girone I di Serie D, con il programma valido per la sedicesima giornata di campionato. Il raggruppamento vede inserite ben venti formazioni: dieci siciliane, cinque calabresi e cinque campane. Tra queste le uniche due cilentane di quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria. I rossoblù di Gianluca Esposito non scenderanno in campo con il Trapani visto il rinvio causa Covid-19 legato alla squadra rossoblù mentre in bilico causa contagi, in casa sicula, è anche la gara esterna con il Biancavilla per i giallorossi di Angelo Nicoletti. Questo il programma delle gara in programma domenica.

Serie D girone I: le partite in programma nel week-end alle porte

Gelbison-Trapani (rinviata)

Biancavilla-Santa Maria

Paternò-Cavese

Castrovillari-Troina

Lamezia Terme-Acireale

Licata-Sancataldese

Portici-Cittanova

Real Aversa-Sant’Agata

San Luca-Rende

Fc Messina-Giarre

Salta la gara della Gelbison

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che, a seguito della richiesta inoltrata dalla società Gelbison, preso atto della documentazione sanitaria inoltrata, tenuto conto del protocollo predisposto dall’Asl competente e delle disposizioni relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per cause di forza maggiore la gara GelbisonTrapani, valevole per la 16^ giornata del campionato di #SerieD – girone I, in programma per domenica 12 dicembre, è rinviata a data da destinarsi.

La classifica del raggruppamento dopo quindici giornate

Gelbison *, Lamezia Terme 33; Cavese 31; Acireale 30; Santa Maria 29; Paternò 28; Cittanova 24; Licata 23; Real Aversa 21; Trapani, Sant’Agata 20; Portici 18; San Luca 17; Sancataldese, Rende* 16; Castrovillari 14; Giarre, FC Messina 8; Troina* 7; Biancavilla* 6. *Una partita in meno

Le gare dello scorso week-end

Cavese-Fc Messina 3-0 a tavolino

Santa Maria-Rende 3-1

Acireale-Real Aversa 1-0

Cittanova-Lamezia Terme 2-2

Trapani-Portici 2-0

Giarre-Castrovillari 0-0

Sancataldese-San Luca 1-0

Sant’Agata-Paternò 1-0

rinviate: Rende-Gelbison e Troina-Biancavilla