Cilento, aumentano i contagi in classe ma le scuole restano aperte

Dopo il focolaio nel comune di Centola, riconducibile presumibilmente ad una insegnante del Capoluogo, sembrava essere tornata la normalità nel centro cilentano, ma un focolaio nella frazione di Palinuro ha fatto tornare la preoccupazione, mentre proprio il Capoluogo tornava covid free. I dati aggiornati, comunicati dal primo cittadino Carmelo Stanziola, riportano questa situazione: Centola zero casi positivi; Palinuro 19 positivi di cui 3 bambini della classe prima della scuola primaria e 3 della classe seconda della scuola media; San Severino 1 caso positivo; Foria 1 caso positivo; San Nicola 2 casi positivi. Per un totale di 23 casi positivi contro i 31 di ieri.

Contagi in classe, la situazione a Palinuro

Nella giornata di sabato gli istituti scolastici di Palinuro sono stati sottoposti alla sanificazione e gli esiti dei tamponi effettuati sugli insegnanti e sul personale scolastico hanno dato tutti esito negativo. Scuole regolarmente aperte.

“Al momento la situazione è sotto controllo – dice il sindaco Stanziola – ma il mio appello è sempre quello di rispettare le regole mantenendo le dovute distanze di sicurezza, igienizzando spesso le mani e indossare la mascherina anche all’aperto qualora dovessero verificarsi assembramenti”.

In tutta la Provincia di Salerno, comunque, i contagi sono in aumento e proprio gli istituti scolastici sono quelli che fanno registrare più casi.

I casi a Castellabate

A Castellabate è stato necessario chiudere i plessi dell’Istituto Comprensivo, sparsi in varie località della cittadina per permettere la sanificazione, ma giovedì si tornerà in classe. Facilitato dalla bassa popolazione scolastica, anche il sindaco Marco Rizzo ha disposto degli screening: 150 quelli effettuati che hanno fatto riscontrare due positività, tra cui quella di una studentessa della scuola media.

Gli altri comuni

Ad Agropoli ancora chiusa la Cafarelli, mentre i positivi salgono a 120. Casi a scuola anche a San Giovanni a Piro dove le scuole restano aperte, così come a Celle di Bulgheria. Come da protocolli soltanto le singole classi sono in dad.

Hanno scelto invece di chiudere gli istituti Montano Antilia (Capoluogo) e Sicignano degli Alburni (scuola dell’infanzia). Anche in questo caso è stato necessario garantire le operazioni di sanificazione, poi si ritornerà in aula.