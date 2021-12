Atletica Agropoli: conferma per le “Ragazze d’argento”

Si conferma vice campione d’Italia, proprio come lo scorso anno, il terzetto terribile dell’Atletica Agropoli di prova multipla a squadra. Chiara Tarani, di Castellabate, Francesca Paolillo, di Agropoli, e Gerardina Spinelli, di Capaccio-Paestum, portano ancora alto, infatti, il nome della realtà cilentana presieduta da Angelo Palmieri. Le tre atlete, allenate da Angelica Gargano, si sono classificate seconde in ambito nazionale, dietro solo l’Atletica Riviera del Brenta. Questo l’annuncio della società agropolese che ha raggiunto questo traguardo grazie alle singole prestazioni personali arrivate durante l’anno dalle tre giovani cilentane.

Atletica Agropoli: confermato il secondo posto dello scorso anno

Furono ribattezzate “Le ragazze d’Argento” soprannome che, anche quest’anno, farà compagnia a Chiara Tarani, Gerardina Spinelli e Francesca Paolillo classificatesi al secondo posto nella classifica assoluta di prove multiple a squadre femminili. Meglio dell’Atletica Agropoli solamente l’Atletica Riviera del Brenta che, con 19419 punti, si piazza al primo posto della graduatoria. A completare il podio l’Atletica Lugo, con 17.565 punti.

Le parole del tecnico Angelica Gargano

Un successo che porta il nome di Angela Gargano, tecnico delle ormai famose “Ragazze d’Argento” è Responsabile del settore giovanile, che si dichiara già pronta ad affrontare per le prossime sfide: “17.894 è un gran bel punteggio, tutte le ragazze si sono migliorate facendo registrare nuovi personali. È stato un 2021 ricco di soddisfazioni, iniziato con la realizzazione del sogno dei Campionati Italiani assoluti, oltre che di categoria e finito con questo meraviglioso secondo posto. Un argento che ci piace, soddisfa e ci da la carica per far si che diventi oro!” – conclude Gargano.

I punteggi ottenuti dalle tre atlete cilentane

Un risultato, come accennato da Angela Gargano, possibile solo con 3 nuovi personali di seguito elencati:

Chiara Tarani: 4677

Gerardina Spinelli: 4623

Francesca Paolillo: 3995

“Posso solo dire che sono felice – inizia così la dichiarazione di Agostino Scebi, Direttore Tecnico dell’Atletica Agropoli – felice per le atlete, felice per Angela e per tutto il movimento Atletica del territorio. Questo è un risultato che ci consolida tra le maggiori realtà Nazionali sulle prove multiple”.