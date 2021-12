Genoa-Salernitana Coppa Italia: le probabili formazioni in campo domani

Dopo l’allenamento di oggi tempo di convocati e probabili formazioni per la Salernitana opposta domani al Genoa in Coppa Italia. Allo stadio Marassi, infatti, dopo la sconfitta in campionato con la Fiorentina i campani saranno attesi, alle ore 21:00, dall’intreccio con i rossoblù di Andriy Shevchenko. La gara valevole per i sedicesimi, dopo il successo granata con la Reggina ad agosto, sarà visibile su Italia 1e diretta da diretta dal sig. Marco Serra della sezione di Torino.

Genoa-Salernitana, Coppa Italia: le probabili formazioni

Genoa (3-4-1-2): Semper; Vanheusden, Masiello, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Touré, Cambiaso; Galdames; Kallon, Ekuban. All. Shevchenko.

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Simy. All. Colantuono.

I ventitré convocati di Stefano Colantuono per il match di domani

Sono ripresi ieri mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. I granata impegnati sabato nella gara di Firenze hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni tattiche e partita. La seduta di rifinitura in vista della gara di Coppa Italia di martedì a Genova era fissata per oggi alle ore 15:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Genoa e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Guerrieri.

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Motoc, Ranieri;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Di Tacchio, Kalombo, Kastanos, Kechrida, Russo, Obi, Schiavone;

ATTACCANTI: Cannavale, Djuric, Gondo, Simy, Vergani.