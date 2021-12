Artisti di Agropoli famosi all’estero: Francesco “Frank” Ruocco

Antonio Ruocco (1863-1935), pescatore, fu uno dei primi emigrati agropolesi di fine Ottocento che si recarono negli USA.

Si stabilì a New York e dopo qualche anno sposò Maria Pinto (1874-1954). Dal loro matrimonio nacquero 11 figli. Nel 1910, l’intera famiglia, compresi i fratelli di Maria, si spostò ad Haverhill, una cittadina nello Stato del Massachusetts. A New York, il 31 Agosto 1901, era nato Francesco “Frank”, destinato a diventare un famoso artista del vetro. Francesco studiò alla “School of the Museum of Fine Arts” di Boston e, per alcuni anni, all’Accademia delle Belle Arti di Roma.

Fu allievo di Charles Jay Connick (1875-1945) importante pittore, muralista e designer americano, noto per il suo lavoro in vetro colorato in stile neogotico, considerato il più grande artigiano contemporaneo del mondo in vetro colorato.

Francesco Ruocco ha lavorato per 30 anni al 123 di Kent Street, di Haverhill, città facente parte della Contea di Essex, nello Stato del Massachusetts.

Nel suo studio, Frank Ruocco ha progettato vetrate artistiche che adornano le chiese di tutta la nazione americana, utilizzando la stessa tecnica impiegata per l’esecuzione delle vetrate medievali. Le grandi vetrate per Chiese, palazzi e uffici sono state smaltate da suo figlio Richard Ruocco e, in gran parte, dipinte da suo genero William Bryant. FrankRuocco morì a Merrimac (Massachusetts) nel dicembre del 1970, all’età di 69 anni.