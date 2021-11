Black out in Cilento, diverse località al buio

Improvviso black out in diverse località del Cilento, da Agropoli a Vallo della Lucania, passando per i centri del Monte Stella e della valle dell’Alento. E’ accaduto questa mattina, poco prima delle 8:30.

All’improvviso si è udito un boato e successivamente la corrente è andata via.

Probabilmente è stato un fulmine a determinare i disagi che si sono protratto per alcuni minuti. Scuole, uffici e abitazioni sono rimaste al buio con inevitabili disagi e qualche problema, con diverse persone rimaste bloccate negli ascensori.

Il maltempo che sta imperversando sul Cilento da diversi giorni sta creando non poche problematiche, dall’assenza di corrente ai malfunzionamenti delle linee telefoniche, passando per le consuete frane che interessano delle arterie stradali già in pessimo stato.