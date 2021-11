Importante notizia per il calcio giovanile nostrano ed in particolare quello valdianese. Tra i calciatori in età verde Lorenzo Migliore si sta facendo notare ormai da qualche tempo in ambito regionale e non solo. Per il giovane salese, infatti, si è arrivata una nuova “chiamata”, nella sua carriera sui manti erbosi, questa volta a tinte azzurre.

Lorenzo Migliore: il giovanissimo salese convocato nell’Under 15 italiana

Lorenzo Migliore, centrocampista classe 2007 originario di Sala Consilina, nelle scorse ore è stato convocato infatti tra le fila della Nazionale italiana Under 15 di calcio. Nel 2019 il calciatore di belle speranze era stato notato dalla Salernitana dove poi è stato tesserato ed inserito durante questa estate nella rosa dell’Under 15. Il giovane del Vallo di Diano è cresciuto nell’ Atletico Cosilinum, nata dalla fusione tra Cosilinum e Sport Zone.

Per il centrocampista, guidato sotto l’ala protettiva del nonno Eziolino Romano, quindi la ribalta granata, dove è approdato con Migliore un altro valdianese ovvero il portiere Massimo Fasano. Per Lorenzo cosi il palcoscenico dei campionati a carattere nazionale con i granatini, che nel loro raggruppamento hanno inseriti team come Reggina, Lazio, Napoli e Roma tra le altre. Le buone prestazioni in campionato hanno portato cosi la selezione guidata dal CT Massimo Favo alla convocazione con la selezione Sud della Nazionale. Questo mercoledì il primo allenamento presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro.

Sono 44 i convocati del Commissario Tecnico Massimo Favo

A Catanzaro verranno gettate le prime basi per la nuova Under 15. Per questo raduno il CT Massimiliano Favo ha convocato 44 giocatori, nati nel 2007 e provenienti dalle società del Sud.

I convocati

Portieri: Jonatan Stassi (Crotone), Francesco Gisondi (Napoli), Ferdinando De Lorenzo Reggina), Daniele Mondello (Palermo);

Difensori: Luca Sassarini (Bari), Antonino Pesce (Crotone), Alessio Campanelli (Bari), Alessandro Bauso (Reggina), Salvatore Mule’ (Palermo), Victor Junior Nonga (Benevento), Vincenzo Pagano (Crotone), Mattia Passiatore (Taranto), Lucio Bonofiglio (Cosenza), Raffaele Ricercato (Lecce), Luca La Macchia (Virtus Francavilla), Domenico Tortoriello (Reggina), Leonardo Basso (Crotone), Leonardo Pertoso (Lecce), Francesco Falcone (Benevento), Antonio De Filippis (Taranto);

Centrocampisti: Antonio De Marco (Benevento), Giulio Attanasio (Lecce), Simone Pipitone (Palermo), Raul Tassoni (Catanzaro), Vincenzo Visconti (Palermo), Lorenzo Migliore (Salernitana), Francesco Palumbo (Bari), Andrea Buonaccorsi (Crotone), Davide Rosciglione (Palermo), Francesco Gatto (Reggina), Nicolò Spinelli (Lecce), Roberto Persia (Monopoli), Simone Capuana (Catania), Gaetano Buonsante (Bari, Vincenzo Giaimo (Messina), Fabio Polito (Taranto);

Attaccanti: Cristian Vaccaro (Palermo), Salvatore Frasca (Crotone), Aldo Cosentino (Reggina), Raffaele Federico (Catania), Alessandro La Bianca (Bari), Mario Poma (Catania), Mattia Bellanova (Virtus Francavilla), Salvatore Buccoliero (Benevento).