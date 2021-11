Eccellenza: Agropoli col Salerum, trasferte per Calpazio e Virtus Cilento

Nel week-end alle porte tornano in campo i campionati dilettantistici regionali. Per le squadre del nostro territorio occhi puntati sul girone C di Eccellenza e su quello E di Promozione.

Eccellenza: il programma della nona giornata del girone C

Agropoli-Salernum Baronissi

Costa d’Amalfi-Calpazio

San Marzano-Angri

Faiano-Sant’Agnello

Alfaterna-Virtus Cilento

Buccino Volcei-Scafatese

Vico Equense-Castel San Giorgio

La classifica del raggruppamento C

San Marzano 20; Agropoli 19; Angri, Scafatese 18; Vico Equense 16; Buccino Volcei, Faiano, Costa d’Amalfi, Salernum Baronissi, Castel San Giorgio 10; Calpazio 8; Sant’Agnello 7; Alfaterna 6; Virtus Cilento 0.

I risultati dello scorso week-end di Eccellenza

Virtus Cilento-Agropoli 2-5

Calpazio-Salernum 1-3

Castel San Giorgio-San Marzano 0-5

Scafatese-Vico Equense 2-0

Angri-Faiano 6-1

Costa d’Amalfi-Buccino Volcei 1-0

Sant’Agnello-Alfaterna 1-2

Promozione: il programma della nona giornata del girone E

Poseidon-Rocchese

Sarnese-Ebolitana

Nocera Superiore-Giffonese

Prosangiorgese-Giffoni Sei Casali

Sanseverinese-Centro Storico

Temeraria-Sporting Pontecagnano

Real Palomonte-Herajon

La classifica del raggruppamento E

Centro Storico 22; Giffoni Sei Casali, Sanseverinese 16; Sarnese, Prosangiorgese 15; Poseidon, Rocchese 13; Sporting Pontecagnano 10; Temeraria 8; Herajon, Ebolitana 7; Real Palomonte, Nocera Superiore 6; Giffonese -1.

I risultati dello scorso weekend di Promozione

Sarnese-Poseidon 0-1

Giffoni Sei Casali-Real Palomonte 2-0

Centro Storico-Prosangiorgese 2-1

Sporting Pontecagnano-Sanseverinese 2-3

Ebolitana-Giffonese 6-0

Herajon-Nocera Superiore 2-2

Rocchese-Temeraria 2-0