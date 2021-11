Home/Località/Cilento/ Eccellenza girone C: Virtus Cilento vs Agropoli, Calpazio con il Salernum Baronissi

Eccellenza girone C: Virtus Cilento vs Agropoli, Calpazio con il Salernum Baronissi Torna in campo il girone C d'Eccellenza che vede in Scafatese-Vico Equense il suo match clou- Il quadro sull'ottavo turno di campionato