Us Agropoli: domani in campo in Coppa Italia contro Maradona Jr.

Domani torna in campo l’Us Agropoli, impegnato nella Coppa Italia d’Eccellenza. I delfini dopo aver battuto, nel girone iniziale, Calpazio e Virtus Cilento hanno ottenuto il pass per disputare la sfida di andata e ritorno valida per la manifestazione organizzata dalla LND Campania. Sedici i team campani presenti, dai 42 iniziali, che hanno superato il primo gruppo, che torneranno ad incrociarsi tra 15 giorni, il prossimo 27 di ottobre.

Us Agropoli: domani in campo contro il Napoli United

Alle 15:30, sotto la direzione del sig. Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore, i delfini cercheranno di replicare la buona prestazione di domenica sul campo della Scafatese. La squadra di mister Giuseppe Cianfrone proverà a continuare la propria corsa che porterebbe ad incontrare una tra Castel San Giorgio o Angri. Al “Guariglia” arriverà il Napoli United allenato da Maradona Jr., squalificato però per la gara di domani.



La nota della società

Si giocherà domani pomeriggio alle ore 15.30 l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. L’Agropoli dopo il superamento del turno sfiderà il Napoli Utd allenato da Diego Armando Maradona Jr. Per la sfida del “Guariglia” la capienza, come da decreto ministeriale, sarà aumentata al 75% per un totale di 750 posti per i tifosi locali. Il prezzo del tagliando sarà di 5 euro mentre entreranno gratis donne, under 14 e abbonati. Si ricorda inoltre che per l’accesso allo stadio è obbligatorio esibire il GREEN PASS.

Tutte le gare di domani in Coppa Italia d’Eccellenza

VIRTUS VOLLA- ALBANOVA CALCIO

ERCOLANESE- PUTEOLANA 1902

ISCHIA ARL -SAVIANO 1960

GROTTA 1984- MADDALONESE

BUCCINO VOLCEI -PALMESE

SALERNUM BARONISSI -SCAFATESE CALCIO

SAN MARZANO CALCIO – U.S. ANGRI 1927

AGROPOLI – NAPOLI UNITED