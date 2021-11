Al via somministrazione terza dose in Campania

Sono 243 le terze dosi di vaccino contro il covid19 somministrate oggi a Napoli al personale scolastico e universitario. Ieri erano 1.888 gli appartenenti alla categoria che superavano i sei mesi di distanza dalla seconda dose: in base alle indicazioni regionali, potranno recarsi volontariamente nei centri vaccinali anche nei prossimi giorni.

La circolare del commissario Figliuolo diffusa oggi, che non prevede la somministrazione di terze dosi al personale scolastico, non viene vista dalla Campania – si apprende da fonti della Regione – come uno stop ma come una indicazione generale che non impedisce di proseguire l’operazione sul personale scolastico, con cui si andrà avanti anche nei prossimi giorni. “Non si può fare dopo, ma tutto prima. Anche perché il personale scolastico si è vaccinato con Astrazeneca. Quindi dobbiamo muoverci”. ha detto il governatore De Luca rispondendo ai cronisti sulla terza dose ai prof.

