Arredare casa seguendo le ultime tendenze 2021/2022

I colori autunnali da sempre affascinano chiunque, basta osservare le foglie degli alberi imbrunirsi per essere catapultati in un immaginario nostalgico e ricco d’atmosfera.

Decorare casa con queste tonalità sarà proprio una delle tendenze più gettonate dei prossimi mesi. Quali altre novità home decor dobbiamo aspettarci? Non perdetevi le tendenze 2021/2022 per arredare casa!

L’autunno ormai ha fatto il suo ingresso e tutto ciò che ci circonda ha acquisito una luce diversa, più avvolgente e intimista. Ottobre con i suoi colori ci ha fatto rallentare e fatto immergere in atmosfere delicate e rilassanti. A breve giungerà l’inverno e la voglia di stare a casa trascorrendo una serata oziosa davanti a un film o un buon libro ci sembra molto più allettante di stare fuori al freddo fino a notte tarda. Ed è proprio questo il momento giusto per approfittare e dare agli ambienti di casa un aspetto nuovo e originale.

Siete curiosi di sbirciare insieme a noi le ultime tendenze 2021/2022 per arredare casa?

Perché rinnovare gli ambienti di casa

Molti si chiedono perché dovrebbero cambiare gli arredi, ossia mobili, accessori e colori degli ambienti di casa, se non ne sentono la necessità. Probabilmente nel nostro soggiorno abbiamo un modernissimo tavolino laccato, ancora funzionale e in buone condizioni, che ci sembra perfetto per questa camera, ma se provassimo a rendere più personale questo ambiente, che fine farebbe quel tavolino?

Ovviamente non stiamo dicendo che dovete sbarazzarvi di un accessorio che vi piace e in ottime condizioni, ma cambiare la disposizione dei mobili, sostituire una carta da parati o semplicemente aggiungere qualche oggetto di design più originale, darà agli ambienti un tocco nuovo, speciale, rendendo il vostro appartamento più confortevole e di tendenza.

I cambi di stagioni poi sono momenti propizi per dare agli spazi un nuovo aspetto, ma non per forza dovete stravolgerli, a volte basta davvero poco per fare la differenza.

Home decor: ultime tendenze 2021/2022

Le ultime tendenze home decor 2021/2022 prevedono ambienti confortevoli e luminosi, spazi condivisi per trascorrere insieme una serata rilassante o comunque divertente. I colori si fanno caldi e avvolgenti, il minimalismo resta lo stile più cool, ma con rivisitazioni e tocchi personali. Uno degli ambienti che sta acquisendo sempre più importanza è l’angolo studio, un posto adatto sia per chi studia che per chi lavora da casa, che sia un professionista freelance o in smart working.

Lasciatevi ispirare dalla nostra guida per una casa moderna e originale!

Pavimenti luminosi e pareti decorate

I colori caldi e neutri saranno i più adatti per arredare una casa moderna ma anche pratica secondo le ultime tendenze 2021/2022. Qui trovate una guida alla scelta dei pavimenti moderni dettagliata da cui poter attingere per una pavimentazione che sia stilosa ma soprattutto adatta agli ambienti della vostra casa. Preferite pavimenti luminosi, dai colori chiari, così da rendere gli spazi otticamente più ampi. Per quanto riguarda le pareti potete sbizzarrivi con tonalità più intense e con carte da parati dalle fantasie originali. Occhio ad abbinare bene i colori con le finiture degli arredi.

Angolo studio tutto per sé

Ora più che mai abbiamo imparato che lavorare da casa è possibile ma per farlo necessitiamo di un apposito spazio. Dobbiamo creare un angolo accogliente, pratico e funzionale. Arredare l’angolo studionel modo giusto creerà un ambiente piacevole in cui non solo lavorare, o studiare, ma ritagliarsi del tempo tutto per sé per dedicarsi ai propri libri preferiti, ma anche ad hobby accantonati da tempo, per esempio. Anche in questo ambiente vi consigliamo di creare un equilibrio tra luci, colori e arredi puntando su tonalità neutre e materiali naturali. Lo stile deve restare semplice ma non necessariamente minimal.

E a proposito di minimalismo…

Arredare casa con stile minimal

Lo stile d’arredo che vedremo proposto in tutte le riviste d’arredamento per i prossimi mesi e consigliato proprio per gli ambienti di casa è quello minimalista. Lo stile minimal è da anni sulla cresta dell’onda per via delle sue linee essenziali, i colori neutri che dominano gli ambienti e il rigore estetico capace d’imporre in ogni angolo della casa. Uno stile semplice che prevede l’utilizzo di arredi dalle forme geometriche, squadrate e definite.

I colori sono luminosi, c’è una prevalenza del bianco che otticamente rende gli spazi più ariosi e ampli, oltre che a tonalità neutre profonde e piene, come il color tortora. Anche la luce gioca un ruolo chiave. Le lampade avranno un design minimalista, le fonti luminose ci permetteranno di creare angoli suggestivi ma anche pratici grazie a punti di luce strategici, oltre che un’illuminazione generale e d’ambiente.

Non dimenticate che ogni ambiente sarà armonizzato da un tocco personale che rispecchia la personalità di chi abita la casa, dando così calore e maggior comfort a tutti gli spazi.