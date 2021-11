Il Cilento festeggia i 108 anni di zio Felice Magliano

E’ l’unico deportato salernitano in vita e per questo è stato premiato con la medaglia al merito nel gennaio del 2019. Ma Felice Magliano, nato a San Giovanni a Piro nel 1913 ha anche un altro record. Oggi, infatti, festeggia 108 anni, confermandosi come uno dei nonnini cilentani più longevi.

Nella sua vita ha conosciuto le atrocità delle guerre: nella seconda guerra mondiale è stato prigioniero in Serbia, Ungheria ed Austria. Qui rimase fino alla fine del conflitto quando fu liberato e a piedi intraprese il suo viaggio fino a Tarvisio e da qui in treno fino a Policastro e infine a San Giovanni a Piro.



Felice Magliano ha avuto anche l’onore di ricevere dalle mani del Colonnello Gabriele De Feo, del Comando Forze Operative Sud di Napoli, la Medaglia al Merito per le campagne di Guerra 1940-45.

Il suo compleanno da record gli permette di raggiunge l’età compianto Angelo Valva di Cicerale che pure arrivò a 108 anni; Angelina Paladino, invece, raggiunse i 109 anni in perfetta forma fisica e mentale. La nonnina più anziana del Cilento, però, resta nonna Rosa di Moio della Civitella, che nel febbraio scorso spense 110 candeline.