Gelbison femminile: turno interno per le rossoblù

Nel week-end già iniziato torna in campo la Serie C di calcio a 5 femminile, che vede inserita nel girone B la Gelbison Femminile. Le vallesi guidate da Vincenzo Orrico scenderanno in campo nel pomeriggio in casa alle ore 18:00 contro il Napoli Untide. Questo il quadro sui due raggruppamenti di Serie C femminile di calcio a 5 e quello di Serie A2.

La quinta giornata del girone B con la Gelbison femminile al Palalento

Data/Orario Evento Risultato 31/10/21 15:00 G.B. CAPRESE-QUARTOGRAD – 31/10/21 18:00 GELBISON-NAPOLI UNITED – 31/10/21 11:30 ORGOGLIO CAMPANO BARRA-POLISPORTIVA MURIALDO – 31/10/21 17:00 VIRTUS PROMETEO SPORT-MERIDIANA SPORT E SVAGO –

La classifica del girone B, Gelbison Femminile prima

Pos Squadra PU G V N P GF GS DR 1 GELBISON 9 3 3 0 0 35 4 31 2 QUARTOGRAD 9 3 3 0 0 13 5 8 3 MERIDIANA SPORT E SVAGO 9 4 3 0 1 24 9 15 4 VIRTUS PROMETEO SPORT 9 4 3 0 1 15 11 4 5 NAPOLI UNITED 6 4 2 0 2 17 10 7 6 ORGOGLIO CAMPANO BARRA 3 3 1 0 2 18 7 11 7 G.B. CAPRESE 3 3 1 0 2 11 11 0 8 POLISPORTIVA MURIALDO 0 4 0 0 4 3 26 -23 9 POZZUOLI FUTSAL FLEGREA 0 4 0 0 4 5 58 -53

La quinta giornata del girone A, di scena la Futsal Sarno

Data/Orario Evento Risultato 31/10/21 17:30 FALCHETTI-FUTSAL KOINE – 31/10/21 19:00 FUTSAL SIDICINA CREMISI-ORSAROSA – 31/10/21 11:00 PROGETTO SARNO FUTSAL-LADY MONDRAGONE – 31/10/21 16:00 SPORT E VITA-TORELLA DEI LOMBARDI –

La classifica del girone A

Pos Squadra PU G V N P GF GS DR 1 LADY MONDRAGONE 9 4 3 0 1 17 11 6 2 FUTSAL SIDICINA CREMISI 7 3 2 1 0 12 6 6 3 FUTSAL KOINE 7 4 2 1 1 14 11 3 4 TORELLA DEI LOMBARDI 6 4 2 0 2 13 13 0 5 PROGETTO SARNO FUTSAL 6 3 2 0 1 24 4 20 6 ORSAROSA 6 4 2 0 2 14 11 3 7 FALCHETTI 4 3 1 1 1 9 12 -3 8 SPORT E VITA 1 3 0 1 2 5 14 -9 9 SAVIANO 1960 0 4 0 0 4 1 27 -26

Rinviata la sfida della Salernitana in Serie A2

Casa Punteggio Trasferta TEAM SCALETTA – ROYAL TEAM LAMEZIA SPARTAK – FUTSAL WOLVES WOMAN NAPOLI – CUS COSENZA FUTSAL IRPINIA – FUTSAL RIONERO SEGATO – WOMAN GROTTAGLIE Rinviate 31/10/2021 CASTELLAMMARE – SALERNITANA

Serie A2 la classifica del girone D

Squadra Pt G V Pa Pe Gf Gs Diff Futsal Wolves 7 3 2 1 0 12 2 10 PSB Irpinia 7 3 2 1 0 11 9 2 Royal Team Lamezia 6 3 2 0 1 26 7 19 Castellammare 6 3 2 0 1 10 9 1 Salernitana 4 3 1 1 1 10 6 4 Cus Cosenza 4 2 1 1 0 7 5 2 WFC Grottaglie 4 3 1 1 1 11 9 2 Futsal Rionero 4 2 1 1 0 8 7 1 Team Scaletta 4 3 1 1 1 8 7 1 Spartak Caserta 1 2 0 1 1 3 6 -3 Segato 1 3 0 1 2 3 10 -7 Sangiovannese Femminile 1 3 0 1 2 3 14 -11 Woman Napoli 0 3 0 0 3 8 29 -2

Nel calcio ad 11 quinto turno in Serie C, Mediterranea Soccer in casa

Girone C: Chieti-Apulia Trani, Catania-E.Coscarello Castrolibero, Crotone-Res Women, Match Point Matera-Rever Roma, Roma Xiv Decimoquarto-Aprilia Racing, Trastevere-Fesca Bari, Vis Mediterranea-Grifone Gialloverde, Lecce Women-Independent

La classifica

POSIZIONE SQUADRA PUNTI 1° CROTONE 9 2° APULIA TRANI 9 3° CHIETI 9 4° RES ROMA 7 5° TRASTEVERE 7 6° MATERA 6 7° VIS MEDITERRANEA 4 8° LECCE 3 9° APRILIA RACING 3 10° CATANIA 3 11° ROMA DECIMOQUARTO 3 12° INDEPENDENT 3 13° FESCA BARI 3 14° REVER ROMA 1 15° GRIFONE GIALLOVERDE 0 16° CASTROLIBERO 0

Eccellenza Femminile: Salernitana vs Pegaso, Nocerina tra le mura amiche

Data/Orario Evento Risultato 31/10/21 19:00 ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA-VILLARICCA CALCIO – 31/10/21 14:30 FOOTBALL CLUB NOCERINA W-CASALNUOVO DONNA – 31/10/21 11:00 GIUGLIANO WOMEN-ACADEMY DREAM TEAM C.F. – 31/10/21 14:30 POLISPORTIVA ARAGONESE-LMM MONTEMILETTO – 31/10/21 10:30 SALERNITANA 1919 S.R.L.-ASAD PEGASO – 30/10/21 18:30 STAR GAMES BENEVENTO-CASERTA CALCIO FEMMINILE –

La classifica di Eccellenza femminile

Pos Squadra PU G V N P GF GS DR 1 VILLARICCA CALCIO 9 3 3 0 0 31 0 31 2 SALERNITANA 1919 S.R.L. 9 3 3 0 0 19 3 16 3 STAR GAMES BENEVENTO 9 3 3 0 0 18 2 16 4 ASAD PEGASO 7 3 2 1 0 19 5 14 5 ACADEMY DREAM TEAM C.F. 6 3 2 0 1 18 7 11 6 CASERTA CALCIO FEMMINILE 6 3 2 0 1 10 3 7 7 ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA 4 3 1 1 1 12 5 7 8 FOOTBALL CLUB NOCERINA W 3 3 1 0 2 4 19 -15 9 LMM MONTEMILETTO 0 3 0 0 3 3 19 -16 10 CASALNUOVO DONNA 0 3 0 0 3 1 19 -18 11 POLISPORTIVA ARAGONESE 0 3 0 0 3 5 29 -24 12 GIUGLIANO WOMEN 0 3 0 0 3 2 31 -29