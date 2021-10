Salernitana-Napoli: le probabili formazioni del derby

Dopo la seduta di rifinitura di stamattina tempo di convocati e probabili formazioni per la Salernitana opposta domani al Napoli. Allo stadio “Aerchi”, infatti, dopo il successo di Venezia i campani saranno attesi, alle ore 18:00, dall’intreccio con i partenopei di Luciano Spalletti. La gara della decina giornata di Serie A, trasmessa da Dazn, sarà diretta da diretta da Michael Fabbri di Ravenna.

Salernitana-Napoli: le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Di Tacchio, Obi, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli. Allenatore: Colantuono.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti

Le parole di Stefano Colantuono

“Il Napoli ha un collettivo importante, per cercare di contenere la sua grande forza e metterlo in difficoltà servirà una partita da squadra. Non possiamo sbagliare nulla, ma dobbiamo provare a fare la nostra prestazione con le caratteristiche che abbiamo. Dobbiamo prestare grande attenzione ai dettagli che saranno fondamentali. Il Napoli ha pochi punti deboli, stiamo pensando a diverse soluzioni per provare a limitarli e metterli in difficoltà. Servirà una prova di grande sacrificio. Sarà importante anche la gestione delle energie perché sarà la terza gara in una settimana. “È un derby, i tifosi ci tengono e la squadra respira quest’aria di grande attesa in città. Queste partite si giocano con grande cuore e spirito. Dobbiamo giocare senza pensare che non abbiamo nulla da perdere, a volte succede anche l’impensabile quindi dobbiamo provarci. Ho un gruppo di ragazzi molto serio e concentrato che lavora ogni giorno al massimo. Ribery nell’ultima gara ha dimostrato ancora una volta di essere un campione. Ha una vitalità pazzesca e per noi rappresenta un punto di riferimento. Noi vogliamo stare dentro a questo campionato, i ragazzi hanno mezzi tecnici validi per potersela giocare fino alla fine”.

I precedenti tra Salernitana e Napoli

Quello in programma domenica 31 ottobre sarà il 23° derby campano tra Salernitana e Napoli tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: il bilancio sorride alla squadra azzurra che vanta nove vittorie, a fronte dei tre successi granata e di 10 pareggi. Le sole tre vittorie ottenute dalla Salernitana nei 22 precedenti col Napoli sono arrivate tutte in casa. In generale, il bilancio dei match giocati a Salerno è di tre successi granata, due azzurri e sei pareggi. Il Napoli è una delle sei squadre contro cui la Salernitana non ha mai perso in Serie A: due pareggi nei due derby campani giocati finora, nella stagione 1947/48.

Pillole granata

La Salernitana è l’unica squadra di questa Serie A a non aver ancora trovato il gol nella prima mezz’ora di gioco, mentre ha subito quattro degli ultimi cinque gol in campionato in questo parziale. Franck Ribéry ha servito un assist in ciascuna delle sue ultime due gare di Serie A. Inoltre nessun giocatore ha vinto più contrasti aerei di Milan Djuric in questo campionato: 49, almeno 10 più di chiunque altro.