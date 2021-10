Dall’albero al frantoio: nel Cilento laboratori sull’olio dedicati agli studenti

PRIGNANO CILENTO. Raccogliere le olive? A mano? Ma… come si fa? Nell’uliveto dell’Oasi Fiume Alento, nella stagione in cui le olive sono mature, è possibile raccoglierle insieme e portarle al frantoio! Rastrelli, secchi, mani leste a imparare i movimenti, un po’ di esercizio fisico all’aria aperta e tanta, tanta soddisfazione! Questa l’iniziativa lanciata presso l’oasi che ha scelto di dedicare un laboratorio all’olio Evo dedicato agli studenti.

I partecipanti avranno la possibilità di seguire passo passo le fasi della produzione, lavorando in compagnia, magari faticando un po’, certi però che lo sforzo è stato utile perché dalle olive si ricaverà olio!

Chi lo desidera può assistere a tutto il procedimento di estrazione del cosiddetto ”oro dei popoli”, direttamente presso il frantoio. Saranno anche illustrate le diverse qualità di olive e le proprietà organolettiche dell’olio extravergine di oliva, EVO per l’appunto.

Una giornata particolare per avvicinare, attraverso una sana attività fisica, bambini e ragazzi a una delle pratiche contadine più antiche e preziose, alla base della Dieta Mediterranea. Un’occasione importante perché i giovani intuiscano cosa significhi la dignità del lavoro, individuale e di gruppo, i cui frutti saranno utili per sé e per gli altri. Per informazioni o prenotazioni clicca qui.