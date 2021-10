Ospedale di Agropoli: sabato è il giorno della protesta

AGROPOLI. Le comunità di Agropoli, Castellabate e dei centri limitrofi torneranno in piazza per chiedere la riapertura dell’ospedale civile di Agropoli. L’appuntamento è per sabato 30 ottobre alle ore 15. Prevista una manifestazione pacifica promossa da familiari e amici di Tommaso Gorga, il ragazzo di 15 anni deceduto nel settembre scorso in un tragico incidente stradale.

Se l’ospedale di Agropoli, con il suo pronto soccorso, fosse rimasto aperto, Tommaso si sarebbe potuto salvare? Questa la domanda che quanti conoscevano il giovane di Castellabate ancora oggi si pongono. Ed è per questo che è stata organizzata una protesta pacifica per chiedere la riapertura del presidio e il suo reinserimento nella rete dell’emergenza.

All’evento non parteciperanno i sindaci di Agropoli e Castellabate, rispettivamente Adamo Coppola e Marco Rizzo, i quali hanno fatto sapere di non voler strumentalizzare la manifestazione. Chiederanno comunque di incontrare i genitori di Tommaso nelle ore precedenti alla mobilitazione per discutere del futuro dell’ospedale di Agropoli e ascoltare le loro istanze.