Saut di Casaletto Spartano: appello per la riapertura

CASALETTO SPARTANO. Dal centro cilentano un appello alla riattivazione urgente e al mantenimento del servizio medico presso il Saut di Casaletto Spartano. Quest’ultimo fu sospeso la scorsa estate per insufficienza di personale. Al fine di garantire il servizio medico nelle aree costiere, infatti, l’Asl Salerno decise di chiudere alcuni presidi dell’interno, tra cui quello del centro cilentano.

Chiusura del Saut di Casaletto Spartano: i disagi

Ad oggi non si hanno ancora notizie relativamente ai tempi di riattivazione. Eppure il Saut di Casaletto Spartano costituisce un unico e fondamentale presidio territoriale per il comune montano e le numerose contrade disseminate nel vastissimo territorio di riferimento. Tutte di stanti decine di chilometri dal presidio ospedaliero di Sapri.

Non solo: a peggiorare la situazione la presenza di strade impervie che allungano i tempi di percorrenza. Infine, va ricordato, che il Saut di Casaletto Spartano è di riferimento anche per i Comuni di Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca e Tortorella.

L’appello

Di qui l’appello all’azienda sanitaria a riattivare il servizio. Nei mesi scorsi anche altri comuni hanno rivolto degli appelli per la riapertura dei centri sanitari del territorio. Fin ora, però, l’Asl ha garantito solo la riapertura del presidio di Torre Orsaia. Gli altri centri restano in attesa.