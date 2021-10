Postiglione: una sezione torna al voto. Il sindaco: “alle urne con fiducia”

POSTIGLIONE. Elezioni da ripetere? Il sindaco Mario Pepe replica al candidato sindaco Cennamo, risultato sconfitto per soli 3 voti alle elezioni dello scorso anno. Oggetto della discordia l’esito del voto nella sezione 1 (leggi qui) che porteranno gli elettori nuovamente alle urne.

«I cittadini di Postiglione – precisa il primo cittadino in carica – sanno bene di aver espresso il consenso in modo libero e democratico e che nessuna scheda ballerina è stata utilizzata per inquinare il voto libero».

«Purtroppo, nostro malgrado, dopo le elezioni, per fotti burocratici non imputabili ai candidati, il mancato tempestivo recapito di un plico sigillato del Seggio Elettorale n. 1, ho indotto il Consiglio di Stato ad invalidare le elezioni nello Sezione n. 1, pur riconoscendo la correttezza e la corrispondenza dei risultati elettorali – prosegue Pepe – Accetto con grande serenità l’esito del giudizio, ben conscio dello regolarità della procedura elettorale che, malgrado incidenti nella catena di trasmissione delle carte, da porte dell’ufficio elettorale dell’Ente, non ho visto compiere, primo, accertare poi, alcun broglio».

Di qui l’appello: «Vi chiedo, pertanto, a testa alto e con animo sereno, di essere fiduciosi, ancora una volta, in quanto chi ho voluto alimentare sospetti, cavalcando errori, nulla ha a che vedere con lo Vostro libero espressione di voto».