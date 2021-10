Clamoroso a Postiglione: annullata l’elezione del sindaco

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6906/2021, annulla l’elezione del dott. Mario Pepe alla carica di Sindaco di Postiglione e del Consiglio comunale proclamato eletto a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il 20 ed il 21 settembre 2021. Il Sig. Carmine Cennamo ed i componenti della sua lista, che erano risultati sconfitti con 3 voti di scarto, avevano impugnato gli esiti elettorali dinanzi al Tar Salerno, che tuttavia aveva respinto il loro ricorso.

Gli stessi, difesi dall’avvocato Marcello Feola, sono insorti contro la decisione del Tar salernitano con appello al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 6906/2021 – in accoglimento del proposto appello – ha annullato la “proclamazione degli eletti nelle elezioni del Comune di Postiglione svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020” e disposto la “ripetizione delle elezioni del Comune di Postiglione limitatamente alla Sezione I”.

Particolarmente interessante la motivazione dei Giudici di Palazzo Spada, i quali hanno rilevato come nella Sezione Elettorale n. 1 si sia avuto un “vulnus alla correttezza e alla trasparenza del voto elettorale”, considerato che “il plico contenente le schede autenticate e non utilizzate e le schede non autenticate con vicenda tanto singolare, quanto non ragionevolmente giustificabile – è stato smarrito e successivamente ritrovato nel furgone per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con un ampia apertura, che denota l ‘evidente mancanza di qualsiasi certezza in ordine alla elettiva corrispondenza delle schede ritrovate all ‘interno della busta lacerata con quelle effettivamente immessevi al momento della chiusura del seggio elettorale”.