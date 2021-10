Agropoli, appello dalla parrocchia della Madonna di Costantinopoli: piazza e chiesa a rischio

AGROPOLI. «Il Comune deve intervenire in tempi brevi per la sistemazione della piazzetta della Madonna di Costantinopoli e della stessa chiesa». Sono alcuni parrocchiani a lanciare l’allarme. Da alcuni mesi, infatti, si registrano fenomeni di dissesto sia nella pavimentazione della piazza che sulla parete della canonica. Qui sono presenti diverse crepe; fin ora l’unico intervento del Comune è stato quello di transennare la zona per evitare che distacchi di intonaco determinassero pericoli per la pubblica incolumità.

«Nessuno si è interessato al caso, siamo stati gli unici a porre l’attenzione sul caso ma dal comune nessuna risposta – accusano i parrocchiani della Madonna di Costantinopoli – chiediamo almeno che si predisponga un primo progetto di messa in sicurezza e si facciano i necessari controlli per escludere pericoli».

Il problema della chiesetta della Madonna di Costantinopoli e della piazza antistante, in realtà, è soltanto la punta dell’iceberg delle criticità che interessano la rupe su cui si erge il centro storico. Più volte i residenti hanno segnalato ad InfoCilento la necessità di interventi, considerati i continui crolli e il crescente fenomeno erosivo della parete rocciosa, determinato dal mare e dagli agenti atmosferici (leggi qui).

Gli interventi richiederebbero costi ingenti, ma la sensazione è che al momento manchino anche dei progetti da poter candidare a finanziamento.