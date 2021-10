Gelbison Femminile: domani trasferta in terra napoletana

Domani si torna tutti in campo anche nel mondo del pallone femminile sia nel calcio ad 11 che in quello a 5.

Gelbison Femminile: domani match con la Virtus Prometeo Sport

L’unico torneo a tinte rosa ad essere già iniziato è quello della Serie C regionale di calcio a 5 femminile: diciotto le squadre divise in due gironi.

Nel girone B inserita la Gelbison Femminile opposta domani a Napoli, alle ore 17:00 alle partenopee della Virtus Prometeo Sport. Le rossoblù sono partite alla grande. Al PalAcilento di Omignano Scalo superato con un netto 22-2, domenica scorsa. il quintetto del Pozzuoli Futsal Flegrea. Ottima la prova della formazione del confermato mister Vincenzo Orrico, che nel suo rooster annovera tra le altre le varie Di Santi, Di Luccia, Bosco, Ghita, Selitto e Raso.

Nel gruppo A la Futsal Sarno

Nel gruppo A è partita alla grande il Progetto Futsal Sarno di mister Vitter.

Le sarrastre domenica mattina hanno superato per 11-0 il Saviano 1960, al Polo Sportivo La Filanda di Sarno. Mattatrice Michela Mercogliano, autore di ben cinque reti, in rete poi con una doppietta di Cepparulo a cui hanno fatto seguiti i sigilli di Forino, Vicedomini, De Maio e Zoppo. Domenica prossima trasferta in quel Caserta, contro la squadra dei Falchetti.

Calcio Femminile: il quadro sulle salernitane

Sui manti erbosi della Serie C di calcio ad 11, campionato a carattere nazionale, l’unico team salernitano presente è quello della Vis Mediterranea Soccer, squadra di Siano allenata da Valentina De Risi. Per le gialloblù inserite nel gruppo C, debutto in terra laziale contro la Rever Roma. L’appuntamento è per domani alle ore 15:00 al campo “Di Bisceglie” di Roma.

Un ora dopo sul parquet, invece, nel girone D di Serie A2, altro torneo a carattere nazionale, in campo la Salernitana Femminile 1970. La squadra del tecnico Antonio Pannullo apre la stagione in casa, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, con il derby contro la Futsal Irpinia.

Parte l’Eccellenza

Diverse, poi, le squadre ai nastri di partenza dei massimi tornei dilettantistici regionali organizzati dalla LND Campania.

Nell’Eccellenza ad 11 tra le dodici squadre iscritte tre sono del nostro territorio: Salernitana 1919, Football Club Nocerina Woman e Asad Pegaso, team di Pontecagnano. Il primo turno del week-end alle porte vedrà l’Asad Pegaso ospitare la Polisportiva Aragonese mentre la Salernitana farà visita al Casalnuovo ed il Football Club Nocerina al Vilaricca. Completeranno il quadro gli intrecci tra Academy Dream Team – Star Games Benevento, S.Anastasia – Giugliano Women e Lmm Montemiletto -Caserta Calcio Femminile.